В Крыму на следующей неделе будет закрыт прием абонентов в коммунальных службах

27 Март 2020 2020-03-27T10:53:33+03:00

Кроме того, будут прекращены обходы потребителей контролерами

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С 28 марта по 5 апреля в Крыму не будут проводиться абонентские приемы в коммунальных службах. Кроме того, будут прекращены обходы потребителей контролерами. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

- Наши предприятия «Крымгазсети» и «Крымэнерго» переведены в дистанционную форму работы значительная часть сотрудников. На работе осталась только та часть сотрудников, которые обеспечивают ежедневную работу, будут работать в штатном режиме, - уточнил Юрий Гоцанюк.

По его словам, предприятия «Крымтеплокоммунэнерго», «Вода Крыма» будут работать в полном объеме. Будет работать максимальное количество противоаварийных бригад.

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ИСТОЧНИК KP.RU