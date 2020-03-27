В Крыму за сутки снова подорожала гречка

27 Март 2020 2020-03-27T11:30:33+03:00

Крупа гречневая в Крыму дешевле на 7,4%, чем в Краснодарском крае Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Цены в супермаркетах варьируются от 54 до 77 рублей за килограмм

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В Крыму цены на 15 продуктов питания ниже, чем в Краснодарском крае. При этом цены на семь позиций ниже. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

- Проведен мониторинг цен на 24 основные наименования продукции в сравнении с Краснодарским краем. На 26 марта в Республике Крым цены ниже на 1,9% на чай, на 3,2% - на хлеб живой и также на хлеб белый. Кроме того на 2,9% дешевле мясо кур, масло подсолнечное - на 7 %, яйцо куриное - на 2,1%, мука пшеничная - на 7,8%, рис - на 8,1%, пшено - на 3,2%, крупа гречневая - на 7,4%, макаронные изделия - на 18,2%, картофель - на 2,8%. Капуста - на 17,4%, морковь - на 9,5%, яблоки - на 8,5%, - сообщил Игорь Михайличенко.

Вице-премьер отметил, что на 5% в Крыму дороже баранина, на 36% - масло сливочное, свинина – на 7,5%, молоко – на 23,9%, сахар-песок – на 10,6%, соль – на 15%, лук – на 8,6%.

Также, по словам Михайличенко, наблюдается незначительный рост цен на гречку. Так, цены в супермаркетах варьируются от 54 до 77 рублей за килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU