В Севастополе закрыт на карантин комплекс апартаментов, где жила зараженная коронавирусом женщина
Одна из пяти жителей Севастополя, у которых подтверждено заражение новым коронавирусом, жила в городе в личных апартаментах местного комплекса «Аквамарин». Сегодня его закрыли на карантин.
Как пояснил КП-Севастополь вице-губернатор города-героя Денис Солодовников, женщина вместе с семьей отправлена в инфекционную больницу.
- У родственников заболевание не диагностировано. В здании проведут противоэпидемиологические мероприятия, - заверил Солодовников.
Он отметил, что гости и персонал корпуса будут находиться в режиме самоизоляции внутри номеров, их охрана обеспечена.
На территории «Аквамарина» работает группа эпидемиологов. С руководством отеля проведена беседа, сейчас будет выписываться соответствующее предписание, сообщил главный государственный санитарный врач по Севастополю Роман Проскурнин.
Как сообщалось, по состоянию на 27 марта коронавирус в Севастополе выявлен у пяти человек. Люди изолированы в специальные боксы в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное, заболевание протекает бессимптомно. Всего в данном медучреждении находятся 32 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU