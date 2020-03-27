2020-03-27T15:18:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Севастополе закрыт на карантин комплекс апартаментов, где жила зараженная коронавирусом женщина

Пределов своих апартаментов она не покидала
Никита ПОЛЬКО
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Отель «Аквамарин». Фото: sev.gov.ruОтель «Аквамарин». Фото: sev.gov.ru
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Одна из пяти жителей Севастополя, у которых подтверждено заражение новым коронавирусом, жила в городе в личных апартаментах местного комплекса «Аквамарин». Сегодня его закрыли на карантин.

Как пояснил КП-Севастополь вице-губернатор города-героя Денис Солодовников, женщина вместе с семьей отправлена в инфекционную больницу.

- У родственников заболевание не диагностировано. В здании проведут противоэпидемиологические мероприятия, - заверил Солодовников.

Он отметил, что гости и персонал корпуса будут находиться в режиме самоизоляции внутри номеров, их охрана обеспечена.

На территории «Аквамарина» работает группа эпидемиологов. С руководством отеля проведена беседа, сейчас будет выписываться соответствующее предписание, сообщил главный государственный санитарный врач по Севастополю Роман Проскурнин.

Как сообщалось, по состоянию на 27 марта коронавирус в Севастополе выявлен у пяти человек. Люди изолированы в специальные боксы в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное, заболевание протекает бессимптомно. Всего в данном медучреждении находятся 32 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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