Перенос ОГЭ и ЕГЭ 2020 в Крыму из-за коронавируса: Когда пройдут экзамены для школьников

27 Март 2020 2020-03-27T16:49:43+03:00

Сдавать экзамены придется на месяц позже. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сдачу ОГЭ и ЕГЭ перенесли на июнь

Изменить размер текста: A A

Министерство просвещения России перенесло сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Решение принято в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, проведение ОГЭ для учащихся 9-х классов - с 9 июня.

Ранее начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. Досрочный этап должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля, а дополнительный - с 4 по 22 сентября. Начало основного этапа сдачи ОГЭ было назначено на 22 мая.

При этом в Министерстве образования Крыма «Комсомолке» сообщили, что официального указа о переносе экзаменов от Минпросвещения РФ пока получено не было.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU