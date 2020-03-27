2020-03-27T17:15:07+03:00
Общество

Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля

«Комсомолка» узнала, как будут работать отделения почты в Крыму во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Пенсию почтальоны разнесут вовремя.Пенсию почтальоны разнесут вовремя.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На следующей неделе, которая объявлена выходной президентом Владимиром Путиным, отделения почтовой связи в Крыма и Севастополя будут работать по сокращенному графику.

Как сообщили КП-Крым в руководстве предприятия, с 30 марта по 5 апреля крупные отделения «Почты Крыма» будут работать на 3 часа меньше, тогда как маленькие отделения сократят режим работы на 1-2 часа.

- Более детальная информация о работе каждого отделения «Почты Крыма» указана в объявлениях на дверях этих отделений по всему полуострову, - сообщила директор предприятия Елена Принь.

При этом доставка периодических изданий, оплата пенсий и пособий будет осуществляться почтальонами на доставочных участках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закрыты ли кафе и рестораны в Крыму с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Крыму приостановили прием документов на выдачу субсидий аграриям
Как будут работать театры, музеи и библиотеки Крыма с 30 марта по 5 апреля
Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля
Перенос ОГЭ и ЕГЭ 2020 в Крыму из-за коронавируса: Когда пройдут экзамены для школьников
Коронавирус в Крыму: Пенсионеров заставят сидеть дома
В Севастополе закрыт на карантин комплекс апартаментов, где жила зараженная коронавирусом женщина
В департаменте соцзащиты и управлении образования Симферополя никого не ждут
В Крыму до 5 апреля закроются все рестораны, кафе и бары
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле
В Крыму за сутки снова подорожала гречка
МВД Крыма переходит на предоставление услуг в электронном виде
В Крыму появится новая лаборатория для выявления коронавируса
В Крыму на ближайшие две недели отменили льготный проезд в общественном транспорте
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более двух тысяч человек
В Крыму на следующей неделе будет закрыт прием абонентов в коммунальных службах
В евпаторийский обсерватор начнут отправлять людей уже в ближайшие дни
Крымский драмтеатр им. Горького вошел в ТОП самых красивых архитектурных сооружений
В Симферополе новую больницу имени Семашко откроют через две недели
В Госкомрегистре Крыма всем сотрудникам на входе будут измерять температуру