Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля

27 Март 2020 2020-03-27T17:15:07+03:00

«Комсомолка» узнала, как будут работать отделения почты в Крыму во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля

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На следующей неделе, которая объявлена выходной президентом Владимиром Путиным, отделения почтовой связи в Крыма и Севастополя будут работать по сокращенному графику.

Как сообщили КП-Крым в руководстве предприятия, с 30 марта по 5 апреля крупные отделения «Почты Крыма» будут работать на 3 часа меньше, тогда как маленькие отделения сократят режим работы на 1-2 часа.

- Более детальная информация о работе каждого отделения «Почты Крыма» указана в объявлениях на дверях этих отделений по всему полуострову, - сообщила директор предприятия Елена Принь.

При этом доставка периодических изданий, оплата пенсий и пособий будет осуществляться почтальонами на доставочных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU