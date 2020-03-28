Погода в Крыму на 28 марта: До +19 градусов и облачно
В Крыму 28 марта ожидается сухая малооблачная погода. Будет дуть северо-восточный ветер до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер подует северо-восточный до 13 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +17 градусов.
В Севастополе 28 марта небо также будет скрыто за тучами, но существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +15 градусов.
На ЮБК в субботу переменная облачность, без существенных осадков. Будет тепло, до +16 градусов днем. Ветер подует северо-восточный до 13 метров в секунду.
В Керчи сегодня без осадков, но небо будет скрыто за тучами. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем до +15 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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