2020-03-27T19:30:15+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Крыму: Как будут работать ЗАГСы с 30 марта по 5 апреля

На время нерабочей недели в Крыму с 30 марта по 5 апреля ЗАГСы прекратил прием граждан
Никита ПОЛЬКО
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Брачующихся просят отложить свадьбу.Брачующихся просят отложить свадьбу.Фото: Антон ПИКУС
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Крымские ЗАГСы прекратили прием граждан и заявлений от желающих заключить брак.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства юстиции республики, на время режима повышенной готовности по коронавирусу все вопросы, входящую компетенцию ЗАГСов, решаются в письменном виде, через почту.

Жителей Крыма просят не посещать ЗАГСы лично без острой необходимости. Все электронные и почтовые адреса отделов ЗАГС размещены на официальном сайте must.rk.gov.ru

Дополнительную информацию можно узнать по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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