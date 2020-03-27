Нерабочая неделя в Крыму: Как будут работать ЗАГСы с 30 марта по 5 апреля
Крымские ЗАГСы прекратили прием граждан и заявлений от желающих заключить брак.
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства юстиции республики, на время режима повышенной готовности по коронавирусу все вопросы, входящую компетенцию ЗАГСов, решаются в письменном виде, через почту.
Жителей Крыма просят не посещать ЗАГСы лично без острой необходимости. Все электронные и почтовые адреса отделов ЗАГС размещены на официальном сайте must.rk.gov.ru
Дополнительную информацию можно узнать по телефону.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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