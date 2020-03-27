В Минздраве Крыма рассказали о состоянии здоровья зараженных коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T19:43:59+03:00

У всех заболевших наблюдается позитивная динамика

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В состоянии здоровья всех крымчане, у которых обнаружена новая коронавирусная инфекция, не наблюдается отрицательной динамики.

Как сообщили министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, под наблюдением врачей находятся 2230 человек. Под динамическим наблюдением на дому - 2169 человек.

- Состояние больных без отрицательной динамики. У тех, кто был выявлен ранее - положительная динамика, - уточнил Чемоданов.

Напомним, всего в Крыму выявлено 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 5 случаев подтверждено в Севастополе.

- Уважаемые крымчане! Огромная просьба, оставайтесь дома. При необходимости медработники сами будут к вам приезжать, - обратился министр здравоохранения к жителями республики, добавив, что в случае возникновения задержки посещения медработником пациента, следует обращаться в Минздрав РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU