Киоски «Крымсоюзпечати» останавливают работу по всему Крыму из-за коронавируса
Киоски «Крымсоюзпечать» прекращают свою работу по всему полуострову 28 и 29 марта. В ближайшее время торговые точки также могут остаться зарытыми.
Как сообщил КП-Крым генеральный директор «Крымсоюзпечать» Виталий Иванов, как киоски с печатной продукцией будут работать с 30 марта по 5 апреля – пока неизвестно.
- Мы ждем указаний от Совета министров. Пока наша продукция не вошла в список непродовольственных товаров первой необходимости, поэтому о работе киосков речи не идет, - сказал Иванов.
Однако, по словам гендиректора, если крымское правительство последует примеру Москвы, где ситуация с распространением коронавируса сложнее, чем на полуострове, то работа киосков «Крымсоюзпечати» может возобновиться в ближайшие дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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