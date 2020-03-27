2020-03-27T20:00:38+03:00
Общество

Киоски «Крымсоюзпечати» останавливают работу по всему Крыму из-за коронавируса

Власти республики не внесли печатную продукцию в перечень товаров первой необходимости
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Тысячи крымчан не довольны закрытием киосков с печатью.Тысячи крымчан не довольны закрытием киосков с печатью.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Киоски «Крымсоюзпечать» прекращают свою работу по всему полуострову 28 и 29 марта. В ближайшее время торговые точки также могут остаться зарытыми.

Как сообщил КП-Крым генеральный директор «Крымсоюзпечать» Виталий Иванов, как киоски с печатной продукцией будут работать с 30 марта по 5 апреля – пока неизвестно.

- Мы ждем указаний от Совета министров. Пока наша продукция не вошла в список непродовольственных товаров первой необходимости, поэтому о работе киосков речи не идет, - сказал Иванов.

Однако, по словам гендиректора, если крымское правительство последует примеру Москвы, где ситуация с распространением коронавируса сложнее, чем на полуострове, то работа киосков «Крымсоюзпечати» может возобновиться в ближайшие дни.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сообщите о себе: Власти Крыма ищут пассажиров лайнера «Bellisima»
Киоски «Крымсоюзпечати» останавливают работу по всему Крыму из-за коронавируса
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии здоровья зараженных коронавирусом
Нерабочая неделя в Крыму: Как будут работать ЗАГСы с 30 марта по 5 апреля
Закрыты ли кафе и рестораны в Крыму с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Крыму приостановили прием документов на выдачу субсидий аграриям
Как будут работать театры, музеи и библиотеки Крыма с 30 марта по 5 апреля
Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля
Перенос ОГЭ и ЕГЭ 2020 в Крыму из-за коронавируса: Когда пройдут экзамены для школьников
Коронавирус в Крыму: Пенсионеров заставят сидеть дома
В Севастополе закрыт на карантин комплекс апартаментов, где жила зараженная коронавирусом женщина
В департаменте соцзащиты и управлении образования Симферополя никого не ждут
В Крыму до 5 апреля закроются все рестораны, кафе и бары
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле
В Крыму за сутки снова подорожала гречка
МВД Крыма переходит на предоставление услуг в электронном виде
В Крыму появится новая лаборатория для выявления коронавируса
В Крыму на ближайшие две недели отменили льготный проезд в общественном транспорте
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более двух тысяч человек
В Крыму на следующей неделе будет закрыт прием абонентов в коммунальных службах
В евпаторийский обсерватор начнут отправлять людей уже в ближайшие дни
Крымский драмтеатр им. Горького вошел в ТОП самых красивых архитектурных сооружений
В Симферополе новую больницу имени Семашко откроют через две недели
В Госкомрегистре Крыма всем сотрудникам на входе будут измерять температуру