Киоски «Крымсоюзпечати» останавливают работу по всему Крыму из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T20:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Киоски «Крымсоюзпечать» прекращают свою работу по всему полуострову 28 и 29 марта. В ближайшее время торговые точки также могут остаться зарытыми.

Как сообщил КП-Крым генеральный директор «Крымсоюзпечать» Виталий Иванов, как киоски с печатной продукцией будут работать с 30 марта по 5 апреля – пока неизвестно.

- Мы ждем указаний от Совета министров. Пока наша продукция не вошла в список непродовольственных товаров первой необходимости, поэтому о работе киосков речи не идет, - сказал Иванов.

Однако, по словам гендиректора, если крымское правительство последует примеру Москвы, где ситуация с распространением коронавируса сложнее, чем на полуострове, то работа киосков «Крымсоюзпечати» может возобновиться в ближайшие дни.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU