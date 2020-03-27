2020-03-27T20:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Сообщите о себе: Власти Крыма ищут пассажиров лайнера «Bellisima»

Также разыскиваются пассажиры автобуса Краснодар-Симферополь
Никита ПОЛЬКО
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Большинство заболевших коронавирусом в Крыму - пассажиры лайнера.Большинство заболевших коронавирусом в Крыму - пассажиры лайнера.
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Власти Крыма просят всех жителей полуострова, кто находился на лайнере «Веllisima» в Объединенных Арабских Эмиратах с 7 по 14 марта 2020 года, сообщить о себе по телефону + 7 (978) 919 11 23. Особенно это касается тех пассажиров лайнера, у кого проявились признаки ОРВИ.

Кроме того, всех крымчан, кто ехал на автобусе марки «Мерседес» из Краснодара в Симферополь (время отправления 10.00) 16 марта 2020 года, а также лиц, выехавших 16 марта 2020 года в 12.00 на автомобиле «Мерседес-Спринтер» К323УТ123 сообщить о себе по телефону: + 7 (978) 919 11 23 и соблюдать режим самоизоляции.

- За вами будет установлено медицинское наблюдение и проведено лабораторное обследование с целью исключения возможного заражения, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Большинство заболевших в Крыму новой коронавирусной инфекцией - это те, кто путешествовал на круизном лайнере «Веllisima» с 3 по 15 марта в ОАЭ.

Напомним, что за сутки в Крыму число заболевших коронавирусом возросло до 14 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сообщите о себе: Власти Крыма ищут пассажиров лайнера «Bellisima»
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