2020-03-28T09:53:39+03:00
Общество

Как в Крыму хозяйничает март: 8 восхитительных фото Гурзуфа

На Южном берегу красиво даже, когда солнце скрыто облаками [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Набережная Гурзуфа. Фото: Алекс КедмиНабережная Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми
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Крымский полуостров – рай для фотографов. Хорош во всякое время года, а уж в марте - тем более.

Свежо и неярко. Фото: Алекс Кедми

Свежо и неярко. Фото: Алекс Кедми

Каждая улочка красива по-своему. Фото: Алекс Кедми

Каждая улочка красива по-своему. Фото: Алекс Кедми

- Пасмурный день в Гурзуфе, - так назвал свои фото Алекс Кедми, фотохудожник с Южного берега Крыма.

Восхитительный вид с балкона. Фото: Алекс Кедми

Восхитительный вид с балкона. Фото: Алекс Кедми

Талантливый молодой человек решил порадовать читателей «КП-Крым» в нынешние непростые времена, предоставив свои работы для размещения на сайте.

Улицы пустынны. Фото: Алекс Кедми

Улицы пустынны. Фото: Алекс Кедми

В Гурзуфе всегда есть немного праздника. Фото: Алекс Кедми

В Гурзуфе всегда есть немного праздника. Фото: Алекс Кедми

Гурзуф, который облюбовал окрестности горы Аю-Даг, в курортное межсезонье живет простой, неторопливой жизнью: туристов мало, на узких улицах нет летней сутолоки.

Местный собакен. Фото: Алекс Кедми

Местный собакен. Фото: Алекс Кедми

Вот и местные Шарики и Мурки могут позволить себе возлежать посередине дороги - настоящие хозяева этой жизни.

Коты - это особая каста Крыма. Фото: Алекс Кедми

Коты - это особая каста Крыма. Фото: Алекс Кедми

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ИСТОЧНИК KP.RU

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