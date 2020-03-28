Как в Крыму хозяйничает март: 8 восхитительных фото Гурзуфа
Крымский полуостров – рай для фотографов. Хорош во всякое время года, а уж в марте - тем более.
Свежо и неярко. Фото: Алекс Кедми
Каждая улочка красива по-своему. Фото: Алекс Кедми
- Пасмурный день в Гурзуфе, - так назвал свои фото Алекс Кедми, фотохудожник с Южного берега Крыма.
Восхитительный вид с балкона. Фото: Алекс Кедми
Талантливый молодой человек решил порадовать читателей «КП-Крым» в нынешние непростые времена, предоставив свои работы для размещения на сайте.
Улицы пустынны. Фото: Алекс Кедми
В Гурзуфе всегда есть немного праздника. Фото: Алекс Кедми
Гурзуф, который облюбовал окрестности горы Аю-Даг, в курортное межсезонье живет простой, неторопливой жизнью: туристов мало, на узких улицах нет летней сутолоки.
Местный собакен. Фото: Алекс Кедми
Вот и местные Шарики и Мурки могут позволить себе возлежать посередине дороги - настоящие хозяева этой жизни.
Коты - это особая каста Крыма. Фото: Алекс Кедми
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ИСТОЧНИК KP.RU