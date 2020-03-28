Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся 3414 человек

28 Март 2020 2020-03-28T11:03:43+03:00

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Под наблюдением медиков в Республике Крым находится 3414 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- Под динамическим наблюдением находится 3336 человек, - рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. - С установленным диагнозом коронавирус у нас 14 человек. Те заболевшие, у которых было состояние средней тяжести, без отрицательной динамики. В основном все в удовлетворительном состоянии.

Ранее министр здравоохранения попросил крымчан не ходить в больницы самостоятельно в случае, если они почувствовали себя плохо, а вызвать врача на дом. Для этого более 50 служебных машин местных чиновников были временно переданы медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU