До 15 суток ареста и штрафы: Крымчанам объяснили, какое наказание их ждет за нарушение указа Аксенова

28 Март 2020 2020-03-28T10:45:57+03:00

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Против тех, кто будет нарушать Указ главы Крыма Сергея Аксенова от 27 марта 2020 года № 77-У, будет применяться статья 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщил министр внутрненних дел Крыма Павел Каранда.

- Определен комплекс мероприятий, который позволит нам осуществить тотальный контроль. Дополнительно мы создаем группировку из 100 человек из центрального аппарата МВД и по графику будем выезжать в территориальные подразделения и проходить по территории с контролем. Если кто-то из граждан или юридических лиц будет нарушать указ главы Крыма, будем применять статью 6.3 КоАП РФ, - отметил Каранда.

Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Также глава МВД сообщил, что в случае неповиновения сотрудникам полиции на месте будут составляться материалы по статье 19.3, которая предусматривает до 15 суток административного ареста.

Глава Крыма Сергей Аксенов также поручил всем главам администраций проехать по территории субъектов и проверить, кто продолжает работать вопреки указу.

Напомним, что с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. С 28 марта по 5 апреля в Крыму не будут работать заведения общепита, по 14 апреля отменяются льготы на проезд в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU