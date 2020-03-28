В Крыму приостановили внедрение дифференцированного тарифа на воду из-за коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T11:27:37+03:00

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В Крыму приостановят эксперимент с применением дифференцированного тарифа на воду для потребителей на период действия ограничительных мер, введенных из-за профилактики распространения коронавируса.

- Никаких экспериментов до окончания карантина не проводить, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов о диффиренцированном тарифе на воду.

Также глава Крыма сделал акцент на том, что новый тариф не должен быть возможностью заработать для ресурсоснабжающей организации.

- Каждый город на общественном совете у себя обсуждает (тарифы). В Керчи, например, нижняя планка – 25 рублей, а верхняя в десять раз больше. Какой же это дифференцированный тариф? Это возможность заработать для ресурсоснабжающей организации. Не надо превращать меру поддержки в испытание для граждан, – подчеркнул Аксенов.

Ранее с 1 апреля планировалось ввести дифференцированный тариф на воду на территориях городских округов Алушта, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Евпатория.

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ИСТОЧНИК KP.RU