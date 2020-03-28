2020-03-28T11:40:05+03:00
Коронавирус Covid-19

«Горячие головы»: Трое крымчан попытались сбежать от режима самоизоляции на Украину

Их остановили на границе
Надежда ДАЦЮК
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Тех, кто нарушает режим самоизоляции, Аксенов предложил арестовывать на 15 сутокТех, кто нарушает режим самоизоляции, Аксенов предложил арестовывать на 15 сутокФото: Анастасия ЖУКОВА
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Трое крымчан нарушили предписание самоизоляции и попытались выехать на Украину. Их задержали на границе правоохранители, сообщил начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Сергей Станкевич.

- Вчера мы выявили троих граждан России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины. Но им за несколько дней до этого вручали предписания на самоизоляцию. Проводился целый комплекс мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел для их локализации и принятия правового решения, - рассказал Станкевич.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал Павла Каранду жестко реагировать на такие нарушения, вплоть до административного ареста на 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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