Новую лабораторию для проведения тестов на коронавирус запустят в Симферополе уже на следующей неделе

28 Март 2020 2020-03-28T11:46:20+03:00

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Новую лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции запустят на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе. Ориентировочный срок ее открытия - уже на следующей неделе.

По словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, прибор для диагностики уже доставили в Крым, сейчас специалисты монтируют систему. В новую лабораторию направят специалистов, которые имеют большой опыт работы на аналогичных аппаратах, они будут обучать менее опытных сотрудников.

- У нас уже проведено порядка 1800 исследований и только 14 подтвержденных случаев. Никакой не должно быть паники, все службы - в режиме повышенной готовности, - отметила Наталья Пеньковская.

Кроме 14 случаев в Республике Крым, подтверждено также 5 случаев в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU