В Крыму предложили сделать бесплатным проезд для медиков и сотрудников полиции

28 Март 2020 2020-03-28T12:11:17+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для сотрудников полиции и медицинских работников.

- Обращения были в том числе и от медицинских работников. Посмотрите, может быть, вообще на этот период для медработников бесплатный проезд сделать - по удостоверениям медицинского работника на весь период действия карантина, независимо от возраста, - сказал Аксенов в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в Крыму.

Помимо этого, глава Крыма поручил вице-премьерам правительства в течение суток выработать механизм организации бесплатного проезда для медиков и правоохранителей. Или же посчитать сумму компенсации для этих категорий лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU