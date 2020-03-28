Во время нерабочей недели в Крыму не будут отключать свет и воду за долги

28 Март 2020 2020-03-28T12:29:24+03:00

За просроченные платежи пока штрафовать не будут Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Начислять пени и штрафы тоже пока не планируют

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В Республике Крым не будут начислять пени и штрафы за просроченные коммунальные платежи во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Совет министров РК получил ряд вопросов на горячую линию от взволнованных пенсионеров, которые переживают, что их оштрафуют в случае, если они не заплатят за коммунальные услуги вовремя. А для пенсионеров старше 65 в Крыму, напомним, объявили карантин.

- Ни пеня, ни штрафы не будут начисляться! - успокоил граждан Аксенов.

Он также подчеркнул, что свет, газ или воду за долги в течение нерабочей недели тоже отключать не будут. Отменены и все плановые работы на сетях.

- Прошу ресурсников ремонтные работы плановые не проводить, только в случае аварийности. Никаких ограничений не вводить! - сказал глава республики.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Крыму, как и по всей России, объявлена нерабочая неделя для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Закрыты все заведения общепита, они работают только в режиме доставки на дом или на вынос. Большая часть магазинов тоже не работает, открыты только продуктовые, аптеки и торговые точки с хозтоварами. За нарушение режима предпринимателям грозит приостановка деятельности на три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU