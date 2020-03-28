2020-03-28T12:41:22+03:00
Общество

В начале апреля в Крыму ожидаются заморозки

Погода наладится ближе к 5 апреля
Никита ПОЛЬКО
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28 и 29 марта ожидается до 20 градусов тепла.28 и 29 марта ожидается до 20 градусов тепла.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Прохождение холодного фронта грозит Крыму снижением температуры воздуха на 4 градуса. Похолодания ожидаются уже в начале апреля.

Как сообщили КП-Крым в Гидрометцентре республики, похолодание будет кратковременным, с 1 по 3 апреля. Днем температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, ночью будет от 1 до 5 градусов выше нуля.

Потеплеет уже к следующим выходным. Так, 4 и 5 апреля температура воздуха будет доходить до 15 градусов тепла в некоторых районах полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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