В начале апреля в Крыму ожидаются заморозки

28 Март 2020 2020-03-28T12:41:22+03:00

28 и 29 марта ожидается до 20 градусов тепла. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Прохождение холодного фронта грозит Крыму снижением температуры воздуха на 4 градуса. Похолодания ожидаются уже в начале апреля.

Как сообщили КП-Крым в Гидрометцентре республики, похолодание будет кратковременным, с 1 по 3 апреля. Днем температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, ночью будет от 1 до 5 градусов выше нуля.

Потеплеет уже к следующим выходным. Так, 4 и 5 апреля температура воздуха будет доходить до 15 градусов тепла в некоторых районах полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU