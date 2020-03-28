В детсадах и школах Симферополя будут работать дежурные группы

28 Март 2020 2020-03-28T13:42:39+03:00

Они необходимы для детей, чьи родители обеспечивают неотложные мероприятия в условиях чрезвычайных обстоятельств

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В детсадах Симферополя будут работать дежурные группы с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Ирина Молочковская.

- Во исполнение указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в период с 30 марта по 3 апреля в образовательных учреждениях крымской столицы будут работать дежурные группы, - отметила Молочковская.

По ее словам, такие группы нужны для детей тех родителей, которые работают в условиях чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, такие группы могут организовать для учащихся 1-4 классов.

Так, отдать ребенка в дежурную группу смогут работники действующих медицинских и аптечных организаций, те, кто выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также представители организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

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ИСТОЧНИК KP.RU