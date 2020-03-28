Крымский мост присоединится к акции «Час Земли» и отключит подсветку

28 Март 2020 2020-03-28T15:01:34+03:00

Это ежегодная и одна из самых массовых акций на планете

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Архитектурную подсветку Крымского моста отключат на час в рамках поддержки международной экологической акции «Час Земли».

- Присоединяюсь к акции «Час Земли». На 60 минут в 20.30 отключу свою архитектурную подсветку в поддержку планеты, - сообщается в социальных сетях инфоцентра «Крымский мост».

Напомним, что «Час Земли» - это ежегодная и одна из самых массовых акций на планете. Ее проводит Всемирный фонд дикой природы. Главная цель - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Те, кто присоединяются к мероприятию, отключают на один час свет и электроприборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU