Чиновник на своей машине перекрыл въезд на Красные пещеры, чтобы не допустить распространение коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T17:46:31+03:00

Крымчан призвали сидеть дома, но есть много любителей нарушить режим

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Чтобы не допустить скопления туристов, глава Добровского сельского поселения Олег Литвиненко и его помощник оградили собственными машинами дорогу, ведущую на Красные пещеры и водопад Су-Учхан.

Как сообщает корреспондент КП-Крым, чиновники рассказали, что с утра 28 марта вышли на «дежурство». Они объясняют свою инициативу тем, что не допускают скопления туристов и, соответственно, распространения коронавируса на территории Крыма.

Чиновники разъясняют отдыхающим, что нужно сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции.

По словам Олега Литвиненко, на дороге будут дежурить сотрудники частного охранного предприятия, которые также будут разъяснять, что нельзя идти и ехать на Красные пещеры, чтобы не создавать толпу людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU