Чиновник на своей машине перекрыл въезд на Красные пещеры, чтобы не допустить распространение коронавируса
Чтобы не допустить скопления туристов, глава Добровского сельского поселения Олег Литвиненко и его помощник оградили собственными машинами дорогу, ведущую на Красные пещеры и водопад Су-Учхан.
Как сообщает корреспондент КП-Крым, чиновники рассказали, что с утра 28 марта вышли на «дежурство». Они объясняют свою инициативу тем, что не допускают скопления туристов и, соответственно, распространения коронавируса на территории Крыма.
Чиновники разъясняют отдыхающим, что нужно сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции.
По словам Олега Литвиненко, на дороге будут дежурить сотрудники частного охранного предприятия, которые также будут разъяснять, что нельзя идти и ехать на Красные пещеры, чтобы не создавать толпу людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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