Перед закрытием зала из-за коронавируса тренеры Симферополя сняли шуточный ролик

28 Март 2020 2020-03-28T20:06:05+03:00

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Симферополь не стал исключением - в городе, как и по всей стране, закрыли спортклубы и тренажерные залы. Делается все, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом.

Крымские спортсмены - народ законопослушный, хотя и бросать тренировки им, ой-ей-ей, как не хочется! И перед тем, как повесить на тренажерный зал замок, они сняли шуточное видео - черно-белый немой ролик.

К статному тяжелоатлету подходит его товарищ и сообщает: - Тимур, залы закрыли! Карантин!

Крымские тренеры сняли шуточный ролик: Тимур, спортзалы закрыли! Карантин! .Видео: timur_eredzhepov/Instagram

Тот на доли секунды теряется: - Я обескуражен!

Но потом берет с собой части штанги - гриф на плечо, блин привязывает к ноге, какую-то мелочь закидывает в рюкзак и понуро бредет к выходу. Товарищ же заботливо подкидывает ему в заплечную сумку еще какого-то «железа».

- Снять ролик решили спонтанно, получился такой вот экспромт, - рассказал КП-Крым Тимур Эреджепов, пауэрлифтер, фитнес-тренер. - В свое время я снимал видео для студенческой команды КВН.

Остается отметить, что главные роли исполнили два брата - Тимур и Рустем Эреджепов, известные крымские тренеры.

Главная же идея ролика: #карантин #коронавирус #сидидома

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ИСТОЧНИК KP.RU