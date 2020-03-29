2020-03-29T06:52:17+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 марта: сыро и тепло до +15

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе температура воздуха днем +12…+14°В Симферополе температура воздуха днем +12…+14°Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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28 марта, в воскресенье на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Утром на побережье туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°,

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью небольшой дождь; утром и днем кратковременный дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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