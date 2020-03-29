Несмотря на коронавирус, в Крыму будут работать сельскохозяйственные ярмарки
Сельскохозяйственные ярмарки в Крыму продолжат работу, чтобы не допустить дефицита и повышения цен на продукты первой необходимости, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
При этом реализаторы будут продавать продукцию в медицинских масках и перчатках, соблюдая все гигиенические требования.
- Всем ярмарочным площадкам рекомендовано увеличить количество участников с реализацией макаронных изделий, круп, мясной консервацией, яблок. Усиливается контроль за соблюдением участниками ярмарок рекомендуемых цен при реализации продукции, - сообщил министр на своей странице в Facebook.
Всего же за минувшую неделю в Крыму прошли 280 ярмарок, на которых задействовали порядка 3,5 тысяч торговых мест. В ярмарках приняли участие около 1,5 сельскохозяйственных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU