2020-03-29T09:27:02+03:00
Общество

Несмотря на коронавирус, в Крыму будут работать сельскохозяйственные ярмарки

Продавцов обязали носить медицинские перчатки и маски
Степан ОСТИНОВ
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Всего же за минувшую неделю в Крыму прошли 280 ярмарок.Всего же за минувшую неделю в Крыму прошли 280 ярмарок.
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Сельскохозяйственные ярмарки в Крыму продолжат работу, чтобы не допустить дефицита и повышения цен на продукты первой необходимости, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

При этом реализаторы будут продавать продукцию в медицинских масках и перчатках, соблюдая все гигиенические требования.

- Всем ярмарочным площадкам рекомендовано увеличить количество участников с реализацией макаронных изделий, круп, мясной консервацией, яблок. Усиливается контроль за соблюдением участниками ярмарок рекомендуемых цен при реализации продукции, - сообщил министр на своей странице в Facebook.

Всего же за минувшую неделю в Крыму прошли 280 ярмарок, на которых задействовали порядка 3,5 тысяч торговых мест. В ярмарках приняли участие около 1,5 сельскохозяйственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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