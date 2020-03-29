Более 400 объектов в Крыму работали 28 марта, несмотря на запрет
В Республике Крым обнаружили 424 объекта, которые работали 28 марта, несмотря на запрет, введенный указом главы РК.
- Проверено 8673 объектов, выявлено 424 нарушения, в этот же день устранены нарушения по 363 объектам. По всем выявленным фактам проведены разъяснительные и предупредительные мероприятия, - рассказал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Напомним, в России неделю с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочей. На полуострове, как и во многих других регионах, в это время имеют право работать только предприятия жизнеобеспечения, продуктовые магазины, торговые точки с хозтоварами первой необходимости, а также компании, чьи сотрудники полностью на «удаленке». Все кафе и рестораны могут работать на вынос и организовывать доставку на дом.
За нарушение установленного режима предпринимателям грозит приостановка деятельности на три месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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