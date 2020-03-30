Крымские полицейские вышли на проверки карантина в магазинах, парикмахерских и ресторанах

30 Март 2020 2020-03-30T09:54:21+03:00

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Крымские полицейские совместно сотрудниками Роспотребнадзора и Минздрава проводят рейды по проверке соблюдения карантина в торговых точках, общепите и сфере услуг. Нарушителям грозит штраф и приостановка деятельности.

- В рабочем порядке осуществляются проверки все еще функционирующих торговых объектов и объектов бытового обслуживания населения, - указали в пресс-службе МВД.

Полицейские разъясняют положения указа главы Крыма о режиме повышенной готовности и об ответственности за нарушение карантинных мер. На несколько объектов составили протоколы об административной ответственности.

Материалы направляются в органы Роспотребнадзора. В случае повторного нарушения нарушителям грозит привлечение к ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица. Если несоблюдение карантина приведет к массовому заражению людей, то максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до одного года, в случае смерти человека - до пяти лет.

По данным МВД РФ, ежедневно в мониторинге по стране задействовано порядка 10 тысяч сотрудников полиции. Привлечено к ответственности более 500 лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU