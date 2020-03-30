Леса Крыма с сегодняшнего дня закрыты для посещения

30 Март 2020 2020-03-30T12:00:34+03:00

Леса Крыма закрываются для посещения до 20 апреля. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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Минприроды Крыма с 30 марта закрывает леса для посещения. Минувшие выходные показали, что граждане превратили карантин в пикник.

- Установлено, что в выходные 28 и 29 марта в лесах Крыма находилось 7,5 тысяч человек, - сообщил на заседании оперативного штаба вице-премьер республиканского правительства Андрей Рюмшин. - Это местное население Алушты, Ялты, Симферополя и Судака.

В Симферопольском районе въезд в популярное место отдыха «Урочище Кизил-Коба» пришлось перекрывать шлагбаумом, чтобы избежать большого скопления людей.

Ограничение пребывания граждан и транспортных средств введено с 30 марта сроком на 21 день.

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ИСТОЧНИК KP.RU