2020-03-30T11:16:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше полусотни объектов торговли Симферополя не выполнили требования карантина

Свечи и спички в ассортименте не спасут от временного прекращения работы
Анна КИРИЕНКО
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До 6 апреля работают только продуктовые магазины и аптекиДо 6 апреля работают только продуктовые магазины и аптекиФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Больше полусотни объектов торговли и общепита Симферополя не выполнили требования указа главы Крыма по прекращению работы на время карантина по коронавирусу. Чтобы не закрывать магазины, предприниматели включают в ассортимент товары из перечня жизненно необходимых.

- Одной из проблем остается работа недобросовестных субъектов хозяйствования, которые в период ограничений пытаются вести предпринимательскую деятельность, включая в перечень товары первой необходимости, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Субъект специализируется на продаже обуви и одежды, заносит свечи и спички и говорит, что это товары первой необходимости и продают весь товар.

В числе нарушителей - пивные заведения, где напитки продаются на розлив. Среди городов с наибольшим количеством нарушений — Евпатория, Саки, Ялта и Красногвардейский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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