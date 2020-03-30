Больше полусотни объектов торговли Симферополя не выполнили требования карантина

30 Март 2020 2020-03-30T11:16:04+03:00

До 6 апреля работают только продуктовые магазины и аптеки Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Свечи и спички в ассортименте не спасут от временного прекращения работы

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Больше полусотни объектов торговли и общепита Симферополя не выполнили требования указа главы Крыма по прекращению работы на время карантина по коронавирусу. Чтобы не закрывать магазины, предприниматели включают в ассортимент товары из перечня жизненно необходимых.

- Одной из проблем остается работа недобросовестных субъектов хозяйствования, которые в период ограничений пытаются вести предпринимательскую деятельность, включая в перечень товары первой необходимости, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Субъект специализируется на продаже обуви и одежды, заносит свечи и спички и говорит, что это товары первой необходимости и продают весь товар.

В числе нарушителей - пивные заведения, где напитки продаются на розлив. Среди городов с наибольшим количеством нарушений — Евпатория, Саки, Ялта и Красногвардейский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU