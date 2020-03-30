2020-03-30T11:48:55+03:00
Общество

Диваны в МФЦ Симферополя заклеили скотчем ради профилактики коронавируса

Сами крымчане восприняли идею положительно [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VKФото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK
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В сети появились фото диванов в одном из симферополських офисов МФЦ. Сотрудники центра заклеили их скотчем крест на крест.

- Сотрудники МФЦ в Симферополе приняли меры, чтобы посетители находились, как можно дальше друг от друга, - гласит подпись под снимками.

Таким образом в многофункциональном центре претворили в жизнь один из пунктов профилактики коронавирусной инфекции: не находиться ближе чем 2 метра к окружающим.

Пользователи соцсети поделились своими мнениями, комментируя пост: «Все правильно: береженого Бог бережет»; «Лучше бы маски на входе выдавали, а то не знаешь и в чем за хлебом в магазин идти. Идешь по улице с голым лицом, того глядишь тухлыми яйцами закидают»; «Ну и времена! Вот и автобусах все по одному сидят, друг на друга волком смотрят и никто за поручни не держится».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Диваны в МФЦ Симферополя заклеили скотчем ради профилактики коронавируса