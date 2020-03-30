2020-03-30T11:36:12+03:00
Общество

Несмотря на карантин, Аршавин прогулялся с новой спутницей по Москве

Cпортсмен и его спутница любовались видами на Москва-реку без защитной маски
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Известный футболист Андрей Аршавин со своей девушкой прогулялся по Лужнецкой набережной в Москве. И это несмотря на карантинный режим, который действует в Москве. Так, с 30 марта до 5 апреля в городе необходимо соблюдать режим самоизоляции и покидать квартиру только в случае крайней необходимости.

38-летний спортсмен и его спутница любовались видами на Москва-реку без защитной маски и перчаток, передает kp.ru. Андрей Аршавин не афиширует свою личную жизнь, со второго развода прошло больше года. В прошлом году пресса писала о его новом романе с девушкой по имени Анна - это единственная представительница слабого пола, на которую в Инстаграме подписан Аршавин.

Напомним, что Аршавин был уже дважды женат. Они жили вместе с телеведущей Юлией Барановской и родили совместно троих детей. Второй официальный брак у Аршавина состоялся с журналисткой Алисой Казьминой. С ней у спортсмена появилась дочь Есения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму нашли молоко с остатками лекарственных препаратов
В Крыму начали производство защитных масок и дезинфицирующих средств
Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020: Выявлено еще больше 300 новых случаев
Режим самоизоляции хотят ввести по всей стране. Штрафы для нарушителей уже одобрены
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией?
В Крыму турпоток переместился из отелей в частный сектор
Win mobile на время нерабочей недели дарит абонентам интернет без ограничений трафика
Транспортный поток по Крымскому мосту уменьшился в 2,5 раза
Жителей Крыма будут просить оставаться дома через громкоговорители
В Крым прибыл первый боксированный автомобиль для транспортировки зараженных коронавирусом
Глава Крыма будет еженедельно сдавать анализы на коронавирус
Обработала от коронавируса: Жительница Москвы сожгла купюры в микроволновке
Диваны в МФЦ Симферополя заклеили скотчем ради профилактики коронавируса