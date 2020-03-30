Несмотря на карантин, Аршавин прогулялся с новой спутницей по Москве

30 Март 2020 2020-03-30T11:36:12+03:00

Cпортсмен и его спутница любовались видами на Москва-реку без защитной маски

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Известный футболист Андрей Аршавин со своей девушкой прогулялся по Лужнецкой набережной в Москве. И это несмотря на карантинный режим, который действует в Москве. Так, с 30 марта до 5 апреля в городе необходимо соблюдать режим самоизоляции и покидать квартиру только в случае крайней необходимости.

38-летний спортсмен и его спутница любовались видами на Москва-реку без защитной маски и перчаток, передает kp.ru. Андрей Аршавин не афиширует свою личную жизнь, со второго развода прошло больше года. В прошлом году пресса писала о его новом романе с девушкой по имени Анна - это единственная представительница слабого пола, на которую в Инстаграме подписан Аршавин.

Напомним, что Аршавин был уже дважды женат. Они жили вместе с телеведущей Юлией Барановской и родили совместно троих детей. Второй официальный брак у Аршавина состоялся с журналисткой Алисой Казьминой. С ней у спортсмена появилась дочь Есения.

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ИСТОЧНИК KP.RU