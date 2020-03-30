Продовольственные товары из Крыма фурами вывозят на материк
Продукция крымских сельхозпроизводителей массово вывозится на материк. Фермеров просят ограничить оптовую продажу.
- Сегодня такая ситуация, что наша продукция хорошего качества мало того, что не попадает в сети, так еще и вывозится на материк, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин. - Мы просим наших сельхозников ограничить оптовую продажу, по 20-40 тонн фуры заходят, и вывозят за пределы Крыма.
Многие фермеры и сельхозпроизводители готовы свою продукцию развозить по домам. Однако такую деятельность нужно регламентировать с введением обязательных мер профилактики.
- Чтобы служба доставки не превратилась в службу распространения, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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