2020-03-30T11:40:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Продовольственные товары из Крыма фурами вывозят на материк

Фермеры готовы перейти на доставку
Анна КИРИЕНКО
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Крымскую продукцию вывозят на материкКрымскую продукцию вывозят на материкФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Продукция крымских сельхозпроизводителей массово вывозится на материк. Фермеров просят ограничить оптовую продажу.

- Сегодня такая ситуация, что наша продукция хорошего качества мало того, что не попадает в сети, так еще и вывозится на материк, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин. - Мы просим наших сельхозников ограничить оптовую продажу, по 20-40 тонн фуры заходят, и вывозят за пределы Крыма.

Многие фермеры и сельхозпроизводители готовы свою продукцию развозить по домам. Однако такую деятельность нужно регламентировать с введением обязательных мер профилактики.

- Чтобы служба доставки не превратилась в службу распространения, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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