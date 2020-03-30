2020-03-30T11:45:48+03:00
Общество

Килограмм имбиря стоит в Крыму 5 тысяч рублей

Цена выросла с 200 рублей за кило
Никита ПОЛЬКО
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Цена выросла на рынке "Привоз" в Симферополе.Цена выросла на рынке "Привоз" в Симферополе.Фото: Артем АРТЕМОВ
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Стоимость имбиря выросла в Крыму с 200 рублей за килограмм до 5 тысяч, сообщила министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Во время заседания оперативного штаба по коронавирусу она отметила, что такая цена зафиксирована на рынке «Привоз» в Симферополе.

- Это одно из растений, которое повышает иммунитет. Но у него есть очень много противопоказаний. Им нужно пользоваться очень аккуратно, - подчеркнула министр.

Более того, сегодня в крымских аптеках возник дефицит парацетамола и хлоргексидина.

- Это связано, видимо, с тем, что в соцсетях распространяют информацию о якобы эффективности этого средства от коронавируса. Заявляю для всех: это средство неэффективно, - сообщил руководитель крымского органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу Севастополь Василий Климов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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