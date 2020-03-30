2020-03-30T13:28:29+03:00
Общество

В Крым прибыл первый боксированный автомобиль для транспортировки зараженных коронавирусом

На подходе еще два аналогичных автомобиля для помощи врачам
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Еще 2 авто прибудут в республику в ближайшее время.Еще 2 авто прибудут в республику в ближайшее время.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крым прибыла первая боксированная машина. Это очень хорошая новость для наших врачей, которые работают с любыми инфекционными больными, сказала на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым вице-премьер Крыма Елена Романовская.

По ее словам, для медиков республики это будет дополнительное подспорье. На подходе еще две машины.

В боксированном автомобиле, отметим, замкнутая система вентиляции, усиленные фильтры и носилки с боксами.

Напомним, на утро 30 марта в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще 5 заразившихся зарегистрировано в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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