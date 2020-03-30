В Крым прибыл первый боксированный автомобиль для транспортировки зараженных коронавирусом
В Крым прибыла первая боксированная машина. Это очень хорошая новость для наших врачей, которые работают с любыми инфекционными больными, сказала на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым вице-премьер Крыма Елена Романовская.
По ее словам, для медиков республики это будет дополнительное подспорье. На подходе еще две машины.
В боксированном автомобиле, отметим, замкнутая система вентиляции, усиленные фильтры и носилки с боксами.
Напомним, на утро 30 марта в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще 5 заразившихся зарегистрировано в Севастополе.
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ИСТОЧНИК KP.RU