Транспортный поток по Крымскому мосту уменьшился в 2,5 раза
Транспортный поток по Крымскому мосту за сутки уменьшился в 2,5 раза. За сутки в оба направления проследовало около 7 тысяч единиц транспорта, из них автобусов меньше сотни.
- Движение осуществляется, - подчеркнула зампредседателя Совета министров Крыма Юлия Жукова. - С учетом не введенных мер (по прекращению- прим. ред.) оно продолжается.
Проверки автостанций и автовокзалов показали, то сотрудники соблюдают масочный режим и проводят санобработку, чего не скажешь о водителях, особенно межрегиональных рейсов.
Крымская железная дорога усилила меры дезинфекции на станциях. В кассах производится возврат билетов на поезда дальнего следования. В аэропорту «Симферополь» работают тепловизоры, подозрений на занос инфекции нет.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»