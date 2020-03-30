Транспортный поток по Крымскому мосту уменьшился в 2,5 раза

30 Март 2020 2020-03-30T13:26:52+03:00

Движение по мосту пока не перекрыто, но уменьшилось в 2,5 раза. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

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Транспортный поток по Крымскому мосту за сутки уменьшился в 2,5 раза. За сутки в оба направления проследовало около 7 тысяч единиц транспорта, из них автобусов меньше сотни.

- Движение осуществляется, - подчеркнула зампредседателя Совета министров Крыма Юлия Жукова. - С учетом не введенных мер (по прекращению- прим. ред.) оно продолжается.

Проверки автостанций и автовокзалов показали, то сотрудники соблюдают масочный режим и проводят санобработку, чего не скажешь о водителях, особенно межрегиональных рейсов.

Крымская железная дорога усилила меры дезинфекции на станциях. В кассах производится возврат билетов на поезда дальнего следования. В аэропорту «Симферополь» работают тепловизоры, подозрений на занос инфекции нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU