2020-03-30T13:06:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму турпоток переместился из отелей в частный сектор

Ввести запрет на сдачу квартир невозможно
Анна КИРИЕНКО
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После закрытия гостиниц туристы перешли в частный секторПосле закрытия гостиниц туристы перешли в частный секторФото: Алексей БУЛАТОВ
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После запрета отелям и гостиницам принимать гостей туристический поток переместился в частный сектор. Крупные объекты размещения переходят в режим самоизоляции постояльцев, тогда как контролировать приезжих арендаторов комнат и квартир невозможно.

- Отмечается тенденция, что граждане заезжают не в санатории, а в квартиры, которые в частном порядке сдают отдельные граждане, - отметила вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова.

Для выявления квартиросдатчиков она предложила привлечь сотрудников налоговой инспекции. Однако глава Крыма Сергей Аксенов признал, что контролировать частный сектор приема отдыхающих не получится.

- Трезво понимаем, что полностью закрыть эту нишу не сможем, но призываем к ответственности, - подчеркнул он.- Помните о том, что к вам может приехать человек зараженный, и вы подвергаете опасности своих родных и близких.

Проверки объектов санаторно-курортного и гостиничного сектора продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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