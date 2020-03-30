В Симферополе стало вдвое меньше общественного транспорта
В Симферополе, на время нерабочей недели объявленной в России президентом Владимиром Путиным, стало вдвое меньше общественного транспорта.
По словам начальника управления транспорта и связи администрации города Анастасии Волковой, всего на маршруты вышло около 250 единиц транспорта. Интервал движения составляет от 20 до 40 минут.
За обработкой транспорта постоянно следят сотрудники управления. А средства, которые используются, безопасны для людей.
Также, сотрудников транспортных предприятий города каждый день осматривают медики. Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками, а также дезинфицирующими салфетками.
Напомним, что с 28 марта по 14 апреля в Крыму приостановлено действие льгот на проезд в общественном транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU