2020-03-30T15:53:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Гостья крымского отеля, помещенная в обсерватор, на момент заселения не имела симптомов болезни

Женщину проверяют на коронавирус
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Гостья отеля «Ялта-Интурист», которую поместили в обсерватор с подозрением на коронавирус, при поселении и во время пребывания в гостинице не имела симптомов заболевания.

- Гостья не имела симптомов заболевания, но до приезда в Крым, возможно, контактировала с человеком, у которого впоследствии подтвердился диагноз. Тем самым женщина была определена в группу риска и сразу же отправлена в обсерватор, чтобы исключить даже минимальную возможность передачи вируса, - сообщила директор по связям с общественностью отеля Анастасия Бенда.

28 марта стало известно, что постоялица гостиницы на 14 дней помещена в обсерватор, чтобы ее проверили на коронавирус. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому официальные средства размещения (санатории, пансионаты и дома отдыха) не будут принимать туристов с 28 марта до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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