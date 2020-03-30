Гостья крымского отеля, помещенная в обсерватор, на момент заселения не имела симптомов болезни
Гостья отеля «Ялта-Интурист», которую поместили в обсерватор с подозрением на коронавирус, при поселении и во время пребывания в гостинице не имела симптомов заболевания.
- Гостья не имела симптомов заболевания, но до приезда в Крым, возможно, контактировала с человеком, у которого впоследствии подтвердился диагноз. Тем самым женщина была определена в группу риска и сразу же отправлена в обсерватор, чтобы исключить даже минимальную возможность передачи вируса, - сообщила директор по связям с общественностью отеля Анастасия Бенда.
28 марта стало известно, что постоялица гостиницы на 14 дней помещена в обсерватор, чтобы ее проверили на коронавирус. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому официальные средства размещения (санатории, пансионаты и дома отдыха) не будут принимать туристов с 28 марта до 1 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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