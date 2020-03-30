В Евпатории трамваи прекратят выходить на линии с 31 марта
С завтрашнего дня временно приостанавливается трамвайное сообщение в Евпатории. Такое решение приняла городская администрация в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
По информации предприятия, две трети пассажиров — это льготники, которым временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Ранее власти Севастополя решили с 1 по 14 апреля прекращает междугородние и межсубъектовые автобусные рейсы. Троллейбусное сообщение также остановлено. Автобусные внутригородские маршруты сокращены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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