2020-03-30T18:07:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Евпатории трамваи прекратят выходить на линии с 31 марта

Городской электротранспорт основной перевозчик льготников
Анна КИРИЕНКО
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С 31 марта прекращено движение трамваев в Евпатории. Фото: пресс-служба горадминистрацииС 31 марта прекращено движение трамваев в Евпатории. Фото: пресс-служба горадминистрации
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С завтрашнего дня временно приостанавливается трамвайное сообщение в Евпатории. Такое решение приняла городская администрация в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

По информации предприятия, две трети пассажиров — это льготники, которым временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Ранее власти Севастополя решили с 1 по 14 апреля прекращает междугородние и межсубъектовые автобусные рейсы. Троллейбусное сообщение также остановлено. Автобусные внутригородские маршруты сокращены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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