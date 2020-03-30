Жители Крыма жалуются, что их заставляют работать во время коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T18:45:50+03:00

Обращения поступают на имя главы республики через соцсети

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В социальных сетях крымчане сообщают, что от них требуют явиться на работу даже на нерабочую неделю, которую по всей стране объявил президент Путин.

Как сообщил министр внутренней политики Крыма Михаил Афанасьев, 129 жалоб поступило на «горячую линию» правительства.

- Также в обращениях сообщают о массовом посещении торговых сетей и общепита, предлагают ужесточить меры изоляции. Помимо этого, крымчане пишут об отсутствии профилактической обработки подъездов и росте цен, - заявил Афанасьев, которого цитирует «Крымское информационное агентство».

Глава Крыма, в свою очередь, поблагодарил сознательных крымчан, облегчающих работу органам власти. Он отметил, что обратная связь и консультации должны осуществляться со всеми заявителями, даже если это провокация.

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ИСТОЧНИК KP.RU