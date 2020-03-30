Заразившая коронавирусом соседей украинка боится, что ее сожгут заживо

30 Март 2020 2020-03-30T18:54:53+03:00

Женщина вернулась из Италии, где была на заработках

Изменить размер текста: A A

Жительница украинского села Коленоковцы Черновицкой области Елизавета опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором на коленях просит односельчан не сжигать ее заживо с внуками и детьми.

Елизавета оказалась «нулевым пациентом», из-за которого Черновцы стали центром эпидемии коронавируса на Украине. С 19 марта это село и три соседних закрыты на карантин, на въезде стоят блокпосты.

Елизавета ездила в Италию на заработки, но с началом пандемии вернулась на родину, пишет kp.ru.

- Мало того, что она заразила всю свою родню, включая двух невесток и троих внуков, которые устроили гульбу по поводу ее приезда, так она еще и по митингам бегала, активистка, блин! - рассказали возмущенные односельчане журналистам.

На сельском майдане баба Лиза заразила и главу села, он тоже на карантине, и еще 59 человек.

До случая с бабой Лизой жители Черновцов уже митинговали под дверью другой словившей коронавирус заробитчанской семьи: мужа увезли в больницу, а у жены никаких симптомов не было, но односельчане майданили, пока администрация не госпитализировала и измученную женщину. Просто, чтобы ее не убили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU