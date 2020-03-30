В Евпатории собирают деньги на лечение собаки, перенесшей две операции

30 Март 2020 2020-03-30T19:23:40+03:00

Белку подобрали на улице, у нее были глубокие гнойные раны

Изменить размер текста: A A

В поселке Новоозерном городского округа Евпатория волонтеры во время отлова нашли покусанную и перепуганную собаку в плохом состоянии. Подопечную назвали Белка и тут же начали оказывать ей первую помощь.

У Белки были глубокие раны с гнилостным запахом. Значит, собаку покусали давно, предположили волонтеры. В евпаторийском Фонде помощи животным сообщили, что у животного через несколько дней могло пойти заражение крови, если бы собаку вовремя не нашли волонтеры, передает "Крымская газета".

Белку прооперировали в срочном порядке, а потом волонтеры собрали средства на медикаменты и бинты для перевязки. После второй, более сложной операции, собака постепенно приходит в себя.

- Да, собака тяжелая, очень много пораженных участков, процесс восстановления сложный и длительный. Но мы справимся, - написали волонтеры.

Сейчас для лечения Белки нужны синтомицин, мазевая сетка (броналиндт или атрауман), уколы цефтриаксона, хлоргексидин или мирамистин, шприцы 5 мл и 10 мл, пеленки.

Если вы хотите помочь собаке или забрать ее домой, можно связаться с волонтером Ириной Харченко по телефону +7(978) 702-89-32.

ИСТОЧНИК KP.RU