2020-03-30T19:23:40+03:00
Общество

В Евпатории собирают деньги на лечение собаки, перенесшей две операции

Белку подобрали на улице, у нее были глубокие гнойные раны
Надежда ДАЦЮК
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Белку подобрали с улицы. Фото: "Крымская газета"Белку подобрали с улицы. Фото: "Крымская газета"
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В поселке Новоозерном городского округа Евпатория волонтеры во время отлова нашли покусанную и перепуганную собаку в плохом состоянии. Подопечную назвали Белка и тут же начали оказывать ей первую помощь.

У Белки были глубокие раны с гнилостным запахом. Значит, собаку покусали давно, предположили волонтеры. В евпаторийском Фонде помощи животным сообщили, что у животного через несколько дней могло пойти заражение крови, если бы собаку вовремя не нашли волонтеры, передает "Крымская газета".

Белку прооперировали в срочном порядке, а потом волонтеры собрали средства на медикаменты и бинты для перевязки. После второй, более сложной операции, собака постепенно приходит в себя.

- Да, собака тяжелая, очень много пораженных участков, процесс восстановления сложный и длительный. Но мы справимся, - написали волонтеры.

Сейчас для лечения Белки нужны синтомицин, мазевая сетка (броналиндт или атрауман), уколы цефтриаксона, хлоргексидин или мирамистин, шприцы 5 мл и 10 мл, пеленки.

Если вы хотите помочь собаке или забрать ее домой, можно связаться с волонтером Ириной Харченко по телефону +7(978) 702-89-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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