В Крыму за сутки подорожала вареная колбаса, лук и рыба
В Крыму за сутки выросли цены на некоторые продовольственные товары. При этом их запас имеется в достаточном количестве.
- На сегодняшний день необходимые запасы продовольственных товаров имеются, но наблюдается незначительный рост на такие наименования продукции, как колбаса вареная, рыба соленая и мороженая, лук репчатый, картофель, пшеничная мука, масло подсолнечное, - сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться, с чем связан такой рост цен.
- Необходимо установить причины: если их диктует внешняя ситуация: подорожание доллара или снижение цен на нефть, то это объективно, будем плыть в одной лодке и принимать ситуацию. Если же это просто желание заработать, такие попытки нужно пресекать, - отметил Сергей Аксенов.
Игорь Михайличенко отметил, что цены повысили товаропроизводители.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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