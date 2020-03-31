2020-03-31T11:13:04+03:00
Общество

В Крыму за сутки подорожала вареная колбаса, лук и рыба

Сергей Аксенов поручил разобраться, с чем связан рост цен
Надежда ДАЦЮК
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Цены на макаронные изделия остаются стабильнымиЦены на макаронные изделия остаются стабильнымиФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму за сутки выросли цены на некоторые продовольственные товары. При этом их запас имеется в достаточном количестве.

- На сегодняшний день необходимые запасы продовольственных товаров имеются, но наблюдается незначительный рост на такие наименования продукции, как колбаса вареная, рыба соленая и мороженая, лук репчатый, картофель, пшеничная мука, масло подсолнечное, - сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться, с чем связан такой рост цен.

- Необходимо установить причины: если их диктует внешняя ситуация: подорожание доллара или снижение цен на нефть, то это объективно, будем плыть в одной лодке и принимать ситуацию. Если же это просто желание заработать, такие попытки нужно пресекать, - отметил Сергей Аксенов.

Игорь Михайличенко отметил, что цены повысили товаропроизводители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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