В отеле «Ялта-Интурист» по суду закрыли 7 объектов за нарушение указа Аксенова

31 Март 2020 2020-03-31T11:22:58+03:00

Бассейн и другие заведения работали несмотря на запрет

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Семь объектов на территории гостиницы «Ялта-Интурист» продолжали работу, несмотря на запрет. За нарушение указа главы Крыма их работу приостановили на 30 суток по решению суда.

- На территории гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» приостановлено семь объектов. На 30 суток. Решение суда уже вынесено. Объекты опечатаны, - рассказал замруководителя крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно указу главы РК, с 28 марта по 5 апреля должны закрыться спортзалы, СПА-комплексы, бассейны, бани, а также кафе и рестораны (за исключением доставки еды и работы на вынос). В отеле «Ялта-Интурист» продолжали работать бассейн и другие заведения, деятельность которых временно попала под запрет.

Аналогичные нарушения режима Роспотребнадзор зафиксировал в Алуште и Феодосии, протоколы по двум объектам тоже направлены в суд.

Глава РК Сергей Аксенов потребовал не только приостановить предприятия, но и привлечь к ответственности лично руководителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU