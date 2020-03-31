2020-03-31T12:29:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму сократят количество междугородних и городских автобусных рейсов

Новые графики движения появятся сегодня к вечеру
Анна КИРИЕНКО
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Льготики на время каратнина ездят за платуЛьготики на время каратнина ездят за платуФото: Никита ПОЛЬКО
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Количество межсубъектовых, межмуниципальных и внутримуниципальных рейсов пассажирского транспорта в Крыму будет сокращено. Новые графики по всем направлениям появятся сегодня на портале правительства республики до 21.00.

- Пустые нет никакого смысла гонять, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Но нужно разместить информацию о том, с какой частотой транспорт будет ходить.

С 31 марта в Евпатории прекратил работать трамвай. В Севастополе с 1 по 14 апреля прекращено междугороднее и межсубъектовое автобусное сообщение. Троллейбусы также не выходят на линии. Автобусные внутригородские маршруты сокращены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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