В Крыму сократят количество междугородних и городских автобусных рейсов

31 Март 2020 2020-03-31T12:29:23+03:00

Льготики на время каратнина ездят за плату Фото: Никита ПОЛЬКО

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Количество межсубъектовых, межмуниципальных и внутримуниципальных рейсов пассажирского транспорта в Крыму будет сокращено. Новые графики по всем направлениям появятся сегодня на портале правительства республики до 21.00.

- Пустые нет никакого смысла гонять, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Но нужно разместить информацию о том, с какой частотой транспорт будет ходить.

С 31 марта в Евпатории прекратил работать трамвай. В Севастополе с 1 по 14 апреля прекращено междугороднее и межсубъектовое автобусное сообщение. Троллейбусы также не выходят на линии. Автобусные внутригородские маршруты сокращены.

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ИСТОЧНИК KP.RU