2020-03-31T13:06:05+03:00
Общество

Апрель в Крыму начнется с заморозков

Температура понизится до минус 4 градусов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Избегайте переохлажденияИзбегайте переохлажденияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Крыму ночью и утром с 1 по 3 апреля ожидаются заморозки. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, это связано с прохождением холодного фронта.

Синоптики уточнили, что температура воздуха понизится до - 1…- 4 градусов.

В свою очередь сотрудники МЧС предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачах и садовых кооперативах. Кроме того, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ.

Жителям рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности и избегать переохлаждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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