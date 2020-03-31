2020-03-31T13:32:35+03:00
Общество

Крымская художница создала песочную анимацию в поддержку врачей

Ксения Симонова поблагодарила медиков за труд и подвиг [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Мастер песочной анимации Ксения Симонова создала видеоролик, который посвятила врачам и медсестрам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.

Сначала в ролике появляется карета скорой помощи, затем картинка быстро сменяется на больного, который лежит в палате, и его плачущими родственниками. После мелькают картинки врачей, которые везут на каталке больного.

- Спасибо вам за ваш труд и подвиг, - подписала ролик Ксения Симонова.

СПРАВКА «КП»

Песочная анимация в поддержку врачей.Видео: Ксения Симонова

Ксения Симонова - художница, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница телевизионного конкурса «У Украины есть талант» (2009), финалистка конкурса America’s Got Talent: Champions (Golden Buzzer, 3-е место).

ИСТОЧНИК KP.RU

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