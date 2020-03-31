Российские эксперты рассказали, защитит ли от коронавируса прививка против гриппа и вакцины БЦЖ

31 Март 2020 2020-03-31T14:24:35+03:00

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С началом эпидемии коронавируса многие начали интересоваться, помогут ли прививки, которые были сделаны ранее, избежать заражения.

Как рассказал kp.ru медицинских наук Николай Крючков, научные данные показали, что вакцина от пневмококков, увы, не может помочь в борьбе с новым вирусом.

Что касается вакцины БЦЖ, то никаких убедительных данных в этом вопросе нет.

- Убедительных данных о том, что эта прививка поможет в защите именно от COVID-19. Но, безусловно, она очень важна для сохранения нашего здоровья, - отметила вакцинолог, врач-педиатр Евгения Тимакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU