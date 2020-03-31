Где в Крыму делают тест на коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T14:23:02+03:00

Анализы отправляют в две разные клиники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анализы людей с подозрением отвозят в Центр гигиены

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Лаборатории Крыма начали исследование проб, взятых у потенциально инфицированных коронавирусом жителей полуострова.

Как сообщил замруководителя крымского Роспотребнадзора Роман Проскурнин, лаборатория, в которой будут проводиться исследования, определяется исходя из состояния здоровья пациента.

Тех, кого подозревают на наличие коронавируса, а также всех, кто с ними контактировал, проверяют в лаборатории особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии Республики Крым и города Севастополя».

- Пробы отвозятся туда. Что касается внебольничных пневмоний, анализы проводит Крымская противочумная станция, - заявил Проскурин во время заседания штаба по нераспространению коронавируса в Крыму.

Пробы лиц, находящихся на самоизоляции и не имеющих симптомов, также направляются в севастопольский филиал «Центра гигиены и эпидемиологии».

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ИСТОЧНИК KP.RU