Появились снимки легких, пораженных коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T14:46:10+03:00

На них останутся следы даже после выздоровления

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Врачи показали, как выглядят легкие человека, который заболел коронавирусом.

На сайте kp.ru указано, что это называется «Симптом «матового стекла» множество округлых пятен». Можно увидеть, что пневмония, которую вызывает новый вирус, разительно отличается от бактериальной.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Врачи объясняют, что, даже если человек выздоровеет, то инфекция все равно будут иметь последствия для легких. То есть, они будут «покоцаны» фиброзом.

- Увы, это особенности коронавирусной инфекции, - резюмировали медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU