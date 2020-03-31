Появились снимки легких, пораженных коронавирусом
Врачи показали, как выглядят легкие человека, который заболел коронавирусом.
На сайте kp.ru указано, что это называется «Симптом «матового стекла» множество округлых пятен». Можно увидеть, что пневмония, которую вызывает новый вирус, разительно отличается от бактериальной.
Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania
Врачи объясняют, что, даже если человек выздоровеет, то инфекция все равно будут иметь последствия для легких. То есть, они будут «покоцаны» фиброзом.
- Увы, это особенности коронавирусной инфекции, - резюмировали медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU