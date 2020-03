Появились снимки легких, пораженных коронавирусом

Врачи показали, как выглядят легкие человека, который заболел коронавирусом.

На сайте kp.ru указано, что это называется «Симптом «матового стекла» множество округлых пятен». Можно увидеть, что пневмония, которую вызывает новый вирус, разительно отличается от бактериальной.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania